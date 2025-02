Il calo demografico si fa sentire: nel Lodigiano da settembre la popolazione scolastica perderà 478 studenti

Lodi – I licei restano la scelta preferita degli studenti lodigiani. Alla scadenza delle iscrizioni alle classi prime del prossimo anno scolastico 2025/26, i licei risultano infatti al primo posto per la scelta tra gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, seguiti dagli istituti tecnici. In particolare, gli alunni hanno optato per il liceo scientifico, che vede un incremento significativo del numero di iscritti rispetto all’anno scorso: ci saranno 35 studenti in più (da 217 a 252). In calo invece le preferenze per il liceo artistico (-26) e il liceo delle scienze applicate (-23).

Registrano un incremento i corsi di studio degli istituti professionali, che passano da 162 iscritti nel 2024 a 188 nel 2025, in particolare per il corso di Servizi per la Sanità e Assistenza sociale (+13). Ha, invece, ricevuto una preferenza assoluta, con 322 studenti iscritti (quattro in meno rispetto al 2024/2025), il corso di Amministrazione, Finanza e Marketing proposto dagli istituti tecnici economici. Perdono invece più di 40 alunni i corsi di Informatica e Telecomunicazioni: nel 2024 erano stati 170 gli iscritti, ora calati a 127. Si consolida un aumento di iscrizioni invece per i corsi di Elettronica ed Elettrotecnica, quasi raddoppiati rispetto all’anno scorso (da 32 a 54). Il quadro complessivo mostra però una situazione di diminuzione generale nel numero di iscrizioni. Ci saranno infatti da settembre 45 studenti in meno seduti sui banchi delle classi del primo anno delle superiori lodigiane (da 2.017 a 1.972).

Il calo di iscritti riguarda però tutte le classi prime delle scuole lodigiane. L’anno scolastico 2025/26 inizierà infatti con un totale di 478 studenti (da 5.980 a 5.502) in meno rispetto all’anno precedente. L’incisione maggiore arriva dalla diminuzione di 397 alunni per le classi prime delle scuole superiori (da 2.369 alunni ai futuri 1.972). Poi 79 “primini” in meno alle medie (da 1.950 a 1.871) e 2 alle elementari su un totale che diventerà di 1.659.

Marco Fassino, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi, ha puntualizzato: “Occorre comunque considerare che il dato non tiene ancora conto delle ulteriori domande che saranno presentate dopo il termine delle iscrizioni online”. Una netta riduzione, legata molto probabilmente al calo demografico che “pare farsi sentire in modo più significativo rispetto agli anni scolastici precedenti”. Non sono ancora stati resi noti i dati relativi alla Scuola dell’Infanzia. Sarà possibile iscriversi agli asili fino alla giornata di oggi. Le iscrizioni dovranno avvenire in modalità cartacea e sarà compito degli istituti comprensivi inserire a sistema le domande d’iscrizione.