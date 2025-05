Scontro tra auto e camion sulla via Emilia a Montanaso Lombardo: grave un uomo

Montanaso Lombardo (Lodi), 27 maggio 2025- Schianto tra camion e auto sulla via Emilia, un ferito grave.

Condizioni di salute serie per un 44enne, al volante di una utilitaria Citroen, rimasto coinvolto nell’incidente contro un mezzo pesante avvenuto nel nord Lodigiano. Lo scontro, tra la motrice e la fiancata lato conducente della vettura, è avvenuto sulla via Emilia, strada statale 9, nel tardo pomeriggio del 27 maggio 2025, tra Lodi e Montanaso Lombardo e precisamente al chilometro 302+800.

L’intervento

I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi sono intervenuti per aiutare il soccorso sanitario ad estrarre il ferito al volante, un uomo di 44 anni e consentire il trasporto in ospedale. Poi sono stati messi in sicurezza i mezzi e l’area. Il 118 è arrivato sul posto con l’automedica e un’ambulanza della Croce rossa di Lodi ma, vista la gravità della situazione, si è deciso di far atterrare nei pressi anche l’elisoccorso di Milano. A seguire, dopo essere stato stabilizzato nel luogo dell’incidente, il ferito, di origini sudamericane, è stato accompagnato, via cielo, all’ospedale milanese Niguarda. Gli è stato assegnato un codice rosso. Purtroppo il 44enne ha accusato un preoccupante trauma cranico ed è stato intubato e portato al pronto soccorso con estrema urgenza. Viaggiava solo, così come il conducente del camion che però, per fortuna, è uscito illeso dall’impatto.

La viabilità

I carabinieri della compagnia di Lodi, oltre ad eseguire i rilievi di rito, hanno gestito anche la viabilità, finita nel caos. Era infatti l’ora di punta. C'è stato un incidente stradale anche a Maccastorna, sulla strada provinciale 196. In questo caso un'auto è finita fuori strada. A bordo c'era un ragazzo di 20 anni subito soccorso dall'automedica e da un'ambulanza della Croce rossa di Codogno. E' stato trasferito, in codice giallo, all'ospedale di Cremona, per le cure del caso.