Sindaci minacciati. Fenomeno in crescita. Studenti sensibilizzati

È terminato, a Lodi, il progetto che prevedeva l’individuazione di strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Secondo il report del Ministero degli Interni, in Lombardia si sono verificati 74 eventi nel 2024 e 59 nel 2023. Il percorso contemplava la sensibilizzazione dei giovani studenti e ieri nell’aula magna del liceo Verri di Lodi si è tenuta la presentazione dei lavori dei ragazzi, terminata con la consegna degli attestati di partecipazione. Sono stati coinvolti gli istituti scolastici della provincia, per iniziativa della Prefettura di Lodi, in collaborazione con le forze di polizia e il centro di promozione della legalità. Le classi partecipanti sono state la 4^P dell’Itet Bassi, la 4^EF e la 4^A dell’IIS Codogno, la 4^A del liceo Novello e la 4^Bsas dell’IPSCT Einaudi. P.A.