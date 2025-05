Asst, scelto il comitato anti discriminazioni

L’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi lavora contro le discriminazioni. È stato quindi costituito il “Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (Cug)”. È un organismo, previsto in tutte le pubbliche amministrazioni, composto, in maniera paritetica, da membri designati dall’Azienda e da operatori designati dalle organizzazioni sindacali. Promuove pari opportunità per tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’Asst, contrasto al mobbing e alle discriminazioni, favorisce la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la tutela della salute e sicurezza e, in generale, la promozione del benessere organizzativo. Il Cug è composto da Stefano Maiandi, Lucia D’Amico, Davide Frascolla, Maria Francesca Fasano, Francesca Genco, Claudio Amato, Anastasia Giuliani, Anna Morena Leo, Alessandro Schiavi, Alessandro Sisti, Giuliana Cippelletti. P.A.