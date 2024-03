Scippata in via Marconi, identificato e denunciato ventitreenne

Aveva il volto coperto da un passamontagna quando ha scippato una donna. Ma questo non è bastato perché i militari lo hanno individuato ugualmente. Il 14 gennaio scorso una donna aveva presentato denuncia perché era stata scippata a Casalbuttano in via Marconi. Ai carabinieri aveva raccontato di essere stata avvicinata da un giovane che improvvisamente si era aggrappato alla borsa che portava in spalla, l’aveva strattonata fino a farla cadere e poi, con la borsa, era fuggito, sparendo in una via laterale. I militari hanno così acquisito le immagini delle telecamere del luogo dove è avvenuto lo scippo e, pur verificando che il malvivente aveva un passamontagna sul volto, vedendo come era vestito sono arrivati a stabilire chi fosse e quale percorso avesse fatto, fino alla stazione del paese. Inoltre poco distante dal luogo dello scippo i carabinieri hanno ritrovato la borsa della donna senza soldi e cellulare e il passamontagna dello scippatore. Con tutti questi elementi i militari hanno incriminato un giovane pregiudicato di 23 anni denunciando per furto con strappo.

P.G.R.