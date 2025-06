Tornano i camp estivi. Disponibili 400 posti

Torna E’vViva summer camp. "Il Comune mette 11mila euro per calmierare le rette, che quindi sono di 30 euro a settimana a bambino per i residenti e 40 per i non residenti – introduce la vicesindaco Raffaella Novati – C’è la compartecipazione delle società sportive di Codogno, che mettono a disposizione allenatori e strutture, per far conoscere tutti gli sport agli iscritti: calcio, pallavolo, atletica, arti marziali. Si danno da fare anche le associazioni di volontariato attive negli oratori e scuole che, nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, mandano i propri ragazzi delle superiori a seguire gli iscritti al centro estivo".

Il servizio è diviso nei tre oratori in base alle età: prima e seconda primaria saranno all’oratorio San Giovanni Bosco, quartiere don Bosco, in viale Arrigo Cairo 4; il gruppo di terza e quarta primaria all’oratorio San Vincenzo Grosso, quartiere San Biagio, in viale Papa Giovanni XXIII; quinta elementari e medie si divertiranno all’ oratorio San Luigi, centro città, in via Francesca Cabrini. Le iscrizioni possono essere fatte sul sito oratoriosanluigi.sanbiagiocodogno.it, il periodo di apertura del centro estivo andrà dal 9 al 27 giugno e dal primo al 5 di settembre, "dando così la possibilità anche ai bambini che escono dalla materna di potersi iscrivere almeno quella settimana" precisa Novati. L’esperienza è nata post pandemia e ha sempre funzionato. La quota di iscrizione è di 20 euro. Nel budget di 11mila euro è garantita anche l’assistenza educativa per ragazzi con disabilità certificati. La capienza è di 400 iscritti che, nel 2024, erano stati costantemente raggiunti.

P.A.