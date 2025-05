Nel cuore del patrimonio Unesco. La Chiusa svela i suoi tesori

Un giorno da star, quello di oggi per la Chiusa di Casalecchio. Lo storico manufatto riconosciuto come la più antica opera idraulica funzionante e in uso in Europa e per questo riconosciuta dall’Unesco come "patrimonio messaggero di una cultura di pace", sarà al centro di un ricco programma di iniziative tra cultura, natura e intrattenimento. Stiamo parlando di Effetto Blu, l’evento che con tante iniziative per tutta la giornata si tiene alla Chiusa, alla Casa dei Ghiacci, alla Casa delle Acque e Lungo il Canale, gli altri manufatti storici a essa collegati e che si trovano nel centro di Casalecchio. Promosso da Canali di Bologna, in collaborazione con Casa delle Acque e Autoctona Passione, l’evento si srotolerà in una serie di visite guidate, bike tour, spettacoli per famiglie, laboratori creativi, momenti conviviali e un suggestivo aperitivo con musica dal vivo al tramonto. Consigliato l’abito blu a tutti i partecipanti. Tra gli appuntamenti da segnalare la visita guidata ’Un viaggio nel cuore dell’ingegneria idraulica bolognese’ alla Casa dei Ghiacci e dei Paraporti San Luca e Verocchio (dalle 11 alle 12). Invitante il picnic con le degustazioni enogastronomiche a mezzogiorno alla Casa delle Acque (via Lido 15) che, curato dal Caffè del Rosso, porterà i produttori dei vini locali. Infine, da non perdere nel pomeriggio la ’Pedalata tra Acque, Storia e Natura (con Slow Emotion)’ che, dal centro di Bologna, arriverà alla Chiusa di Casalecchio. Programma completo e aggiornamenti su www.canalidibologna.it.

Nicodemo Mele