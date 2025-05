Esordienti e Allievi sui pedali. Gare e promozione dell’impegno Avis

Corsa ciclistica per promuovere la cultura della donazione. Il Gs ciclisti di Maleo, col patrocinio del Comune di Codogno, annuncia il Terzo trofeo Avis Codogno. L’appuntamento con il ciclismo solidale è per domani in viale Resistenza 16 a Codogno, per la partenza, alle 9, della categoria Esordienti (circuito di 7 chilometri). Il ritrovo alle 8.30 è invece per la partenza delle 10.30 della categoria Allievi (circuito di 6,8 chilometri). "È una gara ciclistica nazionale, della Federazione ciclistica italiana, nata per sensibilizzare sulla donazione. Ad oggi abbiamo già circa 136 allievi e 115 esordienti iscritti, un bel record", sottolinea Paolo Locatelli dell’Avis di Codogno. Gli iscritti arrivano da tutta Italia. Il circuito ricalca quello dello scorso anno, con partenza e arrivo in viale Resistenza 16, al campo Giambattista Acerbi. Le uniche gare di questa categoria si fanno in Veneto, a Trento e a Catania, oltre, quindi, a Codogno.