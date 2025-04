Schianto auto moto a Graffignana: trauma cranico per il centauro salvato in elisoccorso

Graffignana (Lodi), 26 aprile 2025- Tre incidenti con moto in un’ora e 4 feriti, sabato da cancellare per i centauri del Lodigiano. Lo schianto più grave è avvenuto alle 17 del 26 aprile 2025 a Graffignana, in via dei Ronchi, zona collinare. Sono rimasti coinvolti un’autovettura e una moto. La dinamica dello scontro tra i due veicoli è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi e che hanno segnalato l’accaduto all’autorità giudiziaria, per ulteriori approfondimenti, tenuti sotto stretto riserbo. Da chiarire, quindi, le responsabilità dei conducenti. In aiuto è presto arrivata anche la polizia locale di Sant’Angelo Lodigiano, che ha contribuito a gestire la viabilità. Per chi arrivava da Graffignana attraverso le colline, il traffico è stato deviato verso il Mio Lungo di Sant’Angelo Lodigiano. L’impatto è infatti avvenuto tra la Madonnina e l’incrocio del Mio Lungo, dopo c’è una doppia curva, già teatro, in passato, di incidenti con gravi conseguenze. Ha avuto la peggio il motociclista di 24 anni che ha sbattuto violentemente la testa contro il parabrezza dell’automobile. Purtroppo, secondo i rilievi dei carabinieri, il giovane avrebbe infatti perso il casco (successivamente sarà verificato se la protezione era stata indossata in modo corretto oppure no ndr). Il giovane motociclista, comunque, ha accusato un trauma cranico ed è quindi stato trasportato d’urgenza, con l’elisoccorso di Brescia, agli Spedali civili di Brescia. Illese, invece, le persone a bordo della vettura. Sul posto c’erano anche l’automedica e un’ambulanza della Croce azzurra di Chignolo Po. Mezz’ora prima era caduto da moto uno sportivo che si stava allenando alla Cascina Bottedo di Lodi. Si tratta di un 22enne di Olgiate Comasco che ha accusato un trauma cranico e non ricordava l’accaduto. Una volta visitato nell’impianto sportivo, il ragazzo è stato trasferito, per accertamenti, in codice giallo, all’ospedale di Rozzano. Caduta da moto, infine, a Lodi, sulla via Emilia strada statale 9, per due malcapitati motociclisti. La passeggera, 24enne di Caselle Lurani, ha accusato ferite multiple e dolore lombare, mentre il conducente 27enne abrasioni ai glutei. Sono stati accompagnati da due ambulanze della Croce bianca di Sant’Angelo Lodigiano e della Croce rossa di Lodi, arrivate con l’automedica di Crema, all’ospedale San Raffaele di Milano. Anche per loro sono stati stabiliti codici gialli. Fortunatamente, nonostante le brutte dinamiche di questi tre incidenti, nessuna delle persone coinvolte rischierebbe la vita. Paola Arensi