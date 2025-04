Sant'Angelo Lodigiano, blitz delle forze dell'ordine al Gescal: controlli e identificazioni

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 18 aprile 2025 – Blitz delle forze dell'ordine nel quartiere Gescal di Sant'Angelo Lodigiano, sindaco soddisfatto: "I residenti chiedevano aiuto e in pochi giorni dal nostro appello, la Prefettura si è attivata".

Parla il sindaco Cristiano Devecchi, soddisfatti per i controlli a sorpresa eseguiti il 18 aprile 2025 dalle forze dell'ordine. Cinque ore di verifiche e identificazioni, in pieno giorno, che hanno riguardato il quartiere dei palazzi a lato della circonvallazione e che, negli ultimi anni, sono stati spesso additati perché teatro di degrado. Con grande paura, soprattutto dei più anziani che, nel tempo, non hanno più riconosciuto casa propria, per via di reati, immondizia gettata ovunque e atteggiamenti di alcuni. "È stata svolta un’importante operazione di controllo nel quartiere Gescal, con le forze congiunte di carabinieri e polizia – spiega Devecchi -ogni promessa, per noi, diventa un debito nei confronti di tutta quella gente che, negli ultimi mesi ci ha scritto e ci ha richiesto un aiuto concreto per le zone più critiche della città".

E ancora: “Dico grazie al prefetto, Enrico Roccatagliata e al questore di Lodi, Pio Russo, per la celere risposta al nostro incontro di martedì. E come sempre un doveroso ringraziamento va a chi, indossando la divisa, ci permette di presidiare il nostro territorio e di svolgere un’attività di controllo e prevenzione".