Auto ribaltata sulla A1 e coniugi in ospedale. Forse un colpo di sonno

SOMAGLIA (Lodi) Marito e moglie di 72 e di 65 anni residenti ad Origgio (in provincia di Varese) in auto diretti verso sud si sono ribaltati ieri mattina, poco prima delle 8, mentre stavano viaggiando lungo l’A1: la loro Clio, infatti, è uscita di carreggiata all’altezza del territorio di Somaglia, lungo il rettilineo poco dopo l’entrata dell’Autogrill di Somaglia Ovest, fermando la propria corsa su di un fianco. È probabilmente riconducibile ad un colpo di sonno l’improvvisa sterzata verso destra che ha reso l’utilitaria improvvisamente ingovernabile. Subito si sono mobilitati i soccorsi e sul posto, oltre l’automedica e l’ambulanza del 118, è intervenuto anche l’elisoccorso decollato da Brescia. All’arrivo dei mezzi, uno dei due feriti era già fuori dall’abitacolo mentre l’altro era incarcerato all’interno. La donna è stata successivamente trasferita all’ospedale bresciano in elicottero mentre l’uomo a Cremona, entrambi in codice giallo. Sul posto sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco del comando di Lodi, i quali hanno estratto uno dei feriti dalle lamiere dell’auto, e la Polstrada. Il traffico è proseguito a rilento e la prima corsia nel tratto interessato è stata interdetta alla circolazione per il tempo necessario ai rilievi dell’incidente e alla successiva rimozione del mezzo. M.B.