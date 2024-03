San Colombano, Provinciale 23 chiusa per lavori alla fognatura: ecco come cambia la viabilità

San Colombano al Lambro, 2 marzo 2024 – Lavori sulla fognatura, a San Colombano al Lambro, con conseguenti disagi per gli automobilisti e la chiusura di un tratto di strada provinciale per due mesi. La direzione strade del settore infrastrutture di Milano città metropolitana, ha inoltrato agli enti preposti un'ordinanza che cambierà provvisoriamente la viabilità del comune, nel tratto al confine col Pavese. L'ordinanza è inserita nel protocollo 28781 del 19 febbraio ed è per la chiusura temporanea della strada provinciale 23 “San Colombano- confine Pavia” , nel comune di San Colombano al Lambro.

Misura valida tra il chilometro 0+880 circa e il chilometro 1+070 circa e per cui è prevista la deviazione del traffico su percorsi alternativi. L'ordinanza ha validità dal 4 marzo al 30 aprile, per la fase uno degli interventi previsti in zona. I lavori sulle fognature sono a cura di Cap Holding. Città Metropolitana di Milano, nell'informare la cittadinanza, si scusa per i disagi che potranno essere arrecati all'utenza.

L'intervento prevede la sostituzione della fognatura e la nuova posa di un condotto sotterraneo in sede di carreggiata. Quindi, per consentire i lavori, il traffico sarà deviato lungo le vie interne comunali di San Colombano al Lambro. Si demanda la società CAP Holding Spa ogni onere e responsabilità per l’installazione, la sorveglianza e la successiva rimozione di tutta la segnaletica stradale. L'area di cantiere di sarà compresa tra via Don Luigi Sturzo e l'intersezione con via Steffenini/provinciale 23. L'accesso ai passi carrai di viale Trieste sarà garantito a valle e a monte degli scavi.