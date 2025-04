San Colombano, incidente tra auto e camion sulla Provinciale: 2 feriti. Sono rimasti intrappolati nell’abitacolo

San Colombano al Lambro (Milano), 7 aprile 2025 – Schianto tra auto e camion, due feriti su tre persone coinvolte e traffico in tilt. L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 7 aprile 2025 a San Colombano al Lambro, lungo la strada provinciale 23.

La dinamica

La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, che stabiliranno eventuali responsabilità, ma si è trattato di uno scontro tra un mezzo pesante e una vettura. Le due persone a bordo dell’automobile, per l’impatto, sono rimaste intrappolate nell’abitacolo ma, per fortuna, non incastrate nelle lamiere. Sono state però presto liberate e affidate al 118, dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e dai colleghi volontari del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, intervenuti con due autopompe (anche per mettere in sicurezza i veicoli incidentati, che hanno riportato importanti danni).

Il bilancio

Il soccorso sanitario ha invece mandato sul posto l’automedica di Sant’Angelo Lodigiano, un’ambulanza della Croce casalese, un’altra della Croce azzurra di Chignolo Po, nel Pavese e l’elisoccorso in arrivo da Milano.

Mentre i carabinieri della stazione di San Colombano al Lambro eseguivano i rilievi, i sanitari si sono occupati dei tre feriti coinvolti: un 24enne residente a Chignolo Po è stato accompagnato con l’eliambulanza all’ospedale San Raffaele di Milano. Accusava traumi all’addome e al bacino ed è stato estratto dai pompieri. Era al volante dell’automobile. Invece la passeggera, una 33nne di Gerenzago, nel Pavese, accusava trauma al torace, all’addome e agli arti. È stata accompagnata al Policlinico San Matteo di Pavia dall’automedica e dalla Croce azzurra. Infine il 21enne di San Colombano al Lambro, autista del camion, era illeso e ha rifiutato il ricovero. Fortunatamente nessuno corre pericolo di vita.

Per via dell’incidente, intanto, si è creato traffico, ma della gestione della viabilità si sono occupate le forze dell’ordine e presto i problemi sono stati risolti.