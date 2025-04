Ragazzo di 15 anni morto in un incidente a Desio: disposta l'autopsia

Desio (Monza Brianza), 7 aprile 2025 – La pm della Procura della Repubblica di Monza, Emma Gambardella, magistrato di turno nella giornata di ieri, ha disposto l'autopsia sul quindicenne morto all'ospedale di Desio dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale in sella alla sua bicicletta. Gli accertamenti medico-legali serviranno a capire con più precisione quali sono le gravi lesioni che hanno portato al decesso del ragazzino.

Intanto continuano le indagini dei carabinieri della Compagnia di Desio per chiarire la dinamica della tragedia. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti e le telecamere della zona non ne hanno registrato alcun passaggio nell'orario compatibile con il fatto, accaduto poco prima delle 13 in via Santi a Desio, una strada sterrata spesso usata dai ragazzi per cimentarsi in evoluzioni e impennate sulle due ruote.

È stato un passante a fare scattare l'allarme quando il quindicenne era già ferito a terra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Desio e un'automedica e un'ambulanza inviate dall'Agenzia regionale emergenza e urgenza della Lombardia. Il giovanissimo ciclista è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Desio, dove è purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo.