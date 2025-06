“Metta i gioielli in forno”, ma la donna non ci casca e inizia a urlare. A Lodi sventata la truffa dell’acqua

Lodi, 24 giugno 2025 – Falso vigile e falso muratore tentano di raggirare una pensionata, ma lei non ci casca: li mette in fuga urlando.

Tentata truffa, nella mattinata di oggi 24 giugno 2025, nel quartiere Olmo di Lodi. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio delle forze dell’ordine, due uomini dai modi affabili hanno cercato di raggirare una donna anziana. Lo hanno fatto presentandosi alla porta di casa, con una scusa. Uno era vestito da muratore, l’altro da vigile e i due raggiratori hanno raccontato di dover controllare l’acqua del rubinetto, approfittando del fatto che in zona fossero effettivamente in corso lavori per sistemare una roggia. Cosa che ha reso credibile la visita.

Una volta carpita la fiducia della donna, gli sconosciuti sono quindi entrati nell’abitazione e hanno chiesto alla signora di mettere i gioielli nel forno, “per proteggerli” da un prodotto che avrebbero dovuto spruzzare. Fortunatamente, però, la padrona di casa non si è lasciata ingannare. La pensionata, insospettita dall’insolita procedura, ha iniziato a urlare, chiedendo aiuto e mettendo così in fuga gli impostori.

Allertati dalle grida, alcuni residenti vicini di casa sono intervenuti subito. Grazie alla telecamera esterna di un’abitazione privata, inoltre, è stata letta la targa dell’auto utilizzata dai truffatori per agire, un’Audi Q2 grigio scuro. Un indizio importante, fornito alle forze dell’ordine, per cercare di dare un nome ai malfattori. Fortunatamente, comunque, questa volta il colpo è sfumato. Il consiglio degli agenti però è chiaro: anche se chi bussa alla porta indossa una divisa, è sempre possibile chiamare il 112 per verificare l’identità dell’interlocutore. Una telefonata può evitare brutte sorprese.