A fuoco un garage: evacuato di notte un condominio invaso dal fumo

Marudo (Lodi), 24 giugno 2025 – Incendio in un garage: evacuati i residenti del condominio. Attimi di paura nella tarda serata di lunedì 23 giugno 2025 a Marudo per un incendio scoppiato all’interno di un garage condominiale in via Robadello. L’allarme è scattato alle 22.20: una colonna di fumo ha iniziato a fuoriuscire dal piano interrato di un palazzo, facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono arrivati i pompieri di Sant’Angelo Lodigiano con un’autopompa e un’autobotte. L’incendio ha interessato uno dei box auto nel seminterrato, ma il fumo si è rapidamente propagato, invadendo oltre 20 garage adiacenti. Per precauzione, tutti i residenti sono stati evacuati e radunati all’esterno in attesa che la situazione tornasse sotto controllo.

All’interno della rimessa coinvolta dal rogo, secondo quanto riscontrato dai vigili del fuoco, erano custoditi diversi apparecchi elettrici e un motorino a benzina, oggetti che potrebbero aver alimentato le fiamme. Le cause esatte della combustione restano però ancora in fase di accertamento.

I vigili del fuoco hanno domato l’incendio e provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area, effettuando la ventilazione dei locali per disperdere il fumo. Solo al termine delle operazioni è stato possibile autorizzare il rientro dei condomini nelle abitazioni. Fortunatamente non si registrano feriti.