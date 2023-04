Salvati due caprioli in difficoltà nelle acque di una roggia

Tra mercoledì e ieri sono stati salvati tre caprioli nelle acque della roggia Vigana, nel territorio compreso tra i Comuni di Massalengo e Villanova del Sillaro. Il primo salvataggio aveva riguardato un esemplare finito in circa 50 centimetri d’acqua e salvato dai vigili del fuoco. Ieri è riaccaduto, con altri due caprioli che, pur nuotando, non riuscivano a tornare sulla terraferma. Questo perché le sponde erano di cemento. Dopo l’allarme degli agricoltori, la polizia provinciale ha mandato sul posto due volontari del servizio di vigilanza ittico venatorio. Si è riusciti così a indirizzare i due caprioli verso una chiusa, passaggio che conduce ad un tratto di roggia con sponde in erba. Questo tratto è stato reso accessibile con un dispositivo azionato dal gestore del corso d’acqua. Una volta risalita la sponda, i caprioli si sono quindi inoltrati nelle campagne circostanti, nei pressi della cascina Santa Maria del Toro, di Villanova. Si presume ci sia un nucleo di caprioli insediato lì.