Salerano sul Lambro, donna investita e uccisa sulla Provinciale: indagini in corso

Salerano sul Lambro (Lodi) – Investimento di notte sulla provinciale, muore una donna di 47 anni. Tragedia, poco dopo la mezzanotte di sabato 7 settembre, a Salerano sul Lambro.

Per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, intervenuti per i rilievi e per gestire la viabilità, è stata investita una donna di 47 anni residente a Milano. La signora si trovava sulla strada provinciale 115, tratta che collega Salerano sul Lambro a Lodi Vecchio, quando si è verificato il drammatico incidente con un’auto. E’ stato un impatto violento, avvenuto poco lontano dal cavalcavia dell’autostrada, sul quale sono in corso accertamenti, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

La donna all’arrivo del soccorso sanitario, è parsa subito gravissima. E’ stata soccorsa, in particolare, dall’automedica, dall’auto infermieristica e da un’ambulanza della Croce bianca. Dopo le prime cure, ricevute in posto, c’è stata la corsa in ospedale. Un trasporto, a sirene spiegate, al nosocomio di Melegnano. Purtroppo però tutto è stato inutile perché, una volta raggiunto l’ospedale, la donna è morta.