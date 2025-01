Lodi, Sal conferma l'eccellenza del laboratorio analisi

Lodi, 24 gennaio 2025 – Dopo due giorni di accertamenti, Accredia conferma la certificazione di qualità al gestore del servizio idrico del Lodigiano. Al termine di due giorni di rigorosi audit condotti da Accredia, unico ente nazionale di accreditamento, designato dal Governo italiano, per attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica dei laboratori di prova e taratura, la risposta è positiva. Il laboratorio analisi ha quindi la garanzia del rispetto degli standard più elevati nel monitoraggio dell’acqua distribuita ai cittadini e rimessa nel reticolo idrico.

Accreditato fin dall’avvio di Sal Società acqua lodigiana nel 2009, come gestore unico del servizio idrico lodigiano, il laboratorio opera secondo la norma ISO/IEC 17025, lo standard internazionale che attesta la competenza e l’imparzialità dei laboratori di prova e la loro conformità alle normative.

Nel corso degli anni si è lavorato anche per temi d’attualità, per esempio il monitoraggio dei pesticidi e dei microinquinanti emergenti, facendo poi campagne periodiche per il monitoraggio della legionella. Oggi il laboratorio impiega 10 specialisti tra biologi, chimici e laureati in materie scientifiche ambientali, che lavorano quotidianamente sotto il coordinamento della responsabile della struttura, la dottoressa Raffaella Izzo, per garantire analisi approfondite e certificate ma anche per rispondere alle sfide sempre più complesse legate alla qualità dell’acqua. Le analisi effettuate dal Laboratorio di SAL vengono svolte seguendo un programma di campionamento concordato con l'ATS della Città Metropolitana di Milano, l’ente preposto al controllo della qualità dell’acqua, e sono alla base dell’etichetta dell’acqua, disponibile per tutti i 60 comuni della provincia di Lodi. L'etichetta, consultabile e scaricabile dal sito di SAL, riporta i dati relativi a oltre 50 parametri di qualità, in conformità con il nuovo decreto legge 18/2023. Infine il laboratorio analisi di SAL è iscritto nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori di analisi autorizzati a svolgere controlli analitici sull’acqua ad uso alimentare.

Nel 2024, il Laboratorio di SAL ha effettuato quasi 212mila analisi tra chimiche e microbiologiche su 8.490 campioni d’acqua. Di questi, 3.303 campioni (per un totale di 188.247 parametri analizzati) hanno riguardato il settore acquedotto e sono stati esaminati per il controllo della qualità dell'acqua potabile distribuita ai cittadini. I restanti 2.912 campioni (per 13.861 parametri) hanno riguardato il settore depurazione, ovvero le acque di scarico dei lodigiani, trattate nei depuratori prima dell’immissione nei corsi d’acqua, a garanzia dell’impegno per la salvaguardia dell’ambiente.

"L'accreditamento del nostro Laboratorio è una garanzia in più per i cittadini: dimostra che operiamo secondo standard rigorosi e in piena trasparenza," commenta il presidente di Sal Giuseppe Negri -. Un ringraziamento speciale va a tutto il personale del laboratorio per il loro impegno e la loro professionalità". "Sal ha sempre creduto nel ruolo strategico del Laboratorio Analisi, che rappresenta uno dei fiori all’occhiello della nostra azienda – aggiunge il consigliere delegato Antonio Redondi -. In questi anni abbiamo anche investito risorse economiche importanti in innovazione tecnologica, per estendere il campo a nuovi parametri e garantire strumentazioni adeguate e all’avanguardia”.