Rogo in ditta dismessa Spunta l’ombra del dolo

Probabile atto vandalico nella notte tra domenica e lunedì, attorno alle 2.30, nel cortile di un’azienda a Somaglia, in un’area di fatto dismessa, da quanto appreso: secondo la versione su cui starebbero lavorando le forze dell’ordine, qualcuno potrebbe essersi introdotto all’interno della ditta, che si affaccia su via dell’Artigianato in territorio di Somaglia verso San Martino Pizzolano, dando fuoco ad una catasta formata da diverse lastre di cartongesso ed altro materiale edile. Ad accorgersi del fumo che si stava levando dal cortile è stato un vigilantes in transito nel comparto che ha subito allertato il centralino del 115: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo che hanno “aggredito“ immediatamente il fronte del fuoco riuscendo in pochi minuti a domare le fiamme.

Il cartongesso, più che altro, sprigionava fumo: l’incendio fortunatamente è rimasto circoscritto. Sul posto sono successivamente sopraggiunte anche le forze dell’ordine per cercare di fare piena luce sull’episodio che, fino a ieri, era avvolto nel mistero, soprattutto sui motivi del gesto, se fosse provato l’atto doloso. M.B.