Rogo divora abitazione: corsa contro il tempo per salvare le case vicine

Caselle Lurani (Lodi), 16 ottobre 2023_Fumo e fiamme lambiscono una villetta disabitata, corsa contro il tempo per salvare le abitazioni vicine. Paura, nella serata del 16 ottobre 2023, a Caselle Lurani, in via Donizetti.

Dalle ore 22 è stato necessario l'aiuto delle squadre del comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano. Pronto intervento scattato per un devastante incendio. I pompieri sono intervenuti con due autopompe serbatoio, oltre alla autoscala e a 2 autobotti e hanno iniziato a placare il fuoco, aggredendolo con getti di acqua da più parti. L'allarme è stato dato dai vicini di una villetta a schiera disabitata. Mentre l'origine dell'accaduto, al momento, è sconosciuto. Per fortuna, comunque, l'immobile era deserto e non ci sono quindi stati feriti o intossicati. L'incendio ha intaccato il tetto in legno dell'edificio e ora si sta lavorando per evitare che si propaghi alle abitazioni adiacenti. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Lodi.