Ritrovati i quattro fucili rubati. Erano abbandonati nei campi

Quello che si pensava potesse accadere, si è puntualmente verificato. Sono stati ritrovati i quattro fucili rubati martedì in una casa indipendente. È stato un cacciatore che stava accompagnando il suo cane a fare una sgambata attorno a via Vernazzola a notare un armadietto blindato che era stato sradicato e gettato nelle campagne. La scoperta è stata fatta giovedì pomeriggio, quando l’uomo ha lanciato l’allarme ai carabinieri di Gravellona Lomellina che hanno ritrovato all’interno dell’armadio i fucili di marca Beretta e li hanno restituiti al proprietario. Le armi erano state rubate nel tardo pomeriggio di martedì in una casa indipendente di via Milano a Cilavegna. I ladri avevano forzato il cancelletto pedonale e la porta di ingresso. Una volta entrati avevano sradicato l’armadio blindato dal muro portandoselo via insieme ai quattro fucili da caccia che erano custoditi secondo quanto prevede la legge. Giovedì le armi sono state recuperate e riportate a casa. Esattamente come sono stati restuiti i quindici fucili che erano stati rubati a Cassolnovo in un’abitazione di via IV novembre. Un colpo-fotocopia di quanto accaduto a Cilavegna. Identica la zona, sempre la Lomellina, identica la modalità, hanno forzato la porta di casa e identica la refurtiva, fucili. Uguale poi pure il modo adottato per rifar ritrovare le armi: sbarazzarsene in campagna gettandoli in un fossato. Pure nel caso di Cassolnovo è stato un cittadino a passeggio a notare i fucili a fianco del cavo Plezza, a Mortara. Il ritrovamento è stato comunicato ai carabinieri della locale stazione che hanno potuto riconsegnarli alla famiglia che li deteneva. Forse ad agire è stata la stessa banda che pensava di trovare oggetti preziosi all’interno degli armadi e che sta prendendo di mira i cacciatori lomellini. Puntano, invece, alle abitazioni i ladri che sistematicamente colpiscono tra le 17 e le 20. L’ultimo episodio si è verificato in via Quasimodo ad Albuzzano dove è stata forzata una finestra al piano terra di una villetta. Una volta entrati in casa, i malviventi hanno messo a soqquadro un intero piano portando via un anello e pochi euro. Infine le telecamere di sorveglianza e il controllo operato dal gruppo social L24 hanno permesso di scongiurare il furto di un portafogli in un bar. Manuela Marziani