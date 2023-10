Ritrovata l’anziana scomparsa a Graffignana: era a Lodi

Graffignana, 15 ottobre 2023 – Pensionata scomparsa nel nulla dal pomeriggio di sabato, ritrovata il giorno successivo alla festa degli alpini. C'è un lieto fine per le ricerche della donna di 68 anni scomparsa nel pomeriggio di sabato 14 ottobre 2023 da Graffignana.

La signora è uscita a piedi ma non è più rincasata, dettaglio molto preoccupante per i familiari, che si sono subito messi alla ricerca per riportarla a casa.

Le ricerche si sono presto allargate alle squadre di emergenza del Lodigiano, che hanno lavorato di notte e questa mattina 15 ottobre 2023, per riportare a casa sana e salva la signora.

In mattinata davanti al municipio di Graffignana, sono arrivati i vigili del fuoco, anche con mezzi fluviali, droni e unità di comando locale. Poco dopo però fortunatamente la situazione si è risolta con un lieto fine. Dato che l'allarme era stato divulgato nei comuni limitrofi, la scomparsa è stata cercata anche nel capoluogo di provincia.

E le forze dell'ordine l'hanno ritrovata proprio a Lodi dove è in corso il raduno degli Alpini della Lombardia e dell'Emilia Romagna. La 68enne sta bene ed è stata accompagnata, in ambulanza, all'Ospedale Maggiore di Lodi per una visita di controllo.