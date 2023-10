Graffignana: esce per una passeggiata e scompare. Si cerca una pensionata

Graffignana, 15 ottobre 2023 – Si allontana da casa a piedi e scompare nel nulla, scattano le ricerche. Ore di apprensione, dalle 16 del 14 ottobre 2023, per l’allontanamento di una donna romena di Graffignana.

La signora, M.G., risiede nella zona di viale Milano. In paese vive la sua famiglia. Nel pomeriggio di sabato 14, dopo essere uscita per una passeggiata, non è più rincasata. I suoi cari si sono subito messi alla ricerca ma, al momento, non ci sono ancora sue notizie. Impegnate nelle operazioni anche le ricerche delle squadre di soccorso.

Com’è vestita

La pensionata non parla l’italiano e al momento dell’allontanamento indossava una camicia rosa a righe bianche e un maglioncino grigio, oltre a jeans scuri. È urgente ritrovarla. “Ha problemi di salute” spiega un post della polizia locale sulla pagina Facebook “Sei di Graffignana se”.

Si chiede, in caso di avvistamento, di avvertire immediatamente le forze dell’ordine, chiamando il numero 0371/46831.

Le ricerche

Le ricerche con i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi sono iniziate nella serata di ieri. Partecipano anche le squadre dei volontari di Sant’Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo. Sono impiegate tre jeep campagnole, una unità di comando locale (dove vengono coordinate le operazioni) e due unità cinofile della protezione civile. Impegnati anche gli uomini dell’Arma e la polizia locale.

La perlustrazione del territorio prosegue. Saranno utilizzati anche droni. Familiari e cittadini stanno contribuendo a battere ogni angolo del territorio.