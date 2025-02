Continuano a buttare rifiuti pericolosi lungo la Paullese: dopo tre denunce a Zelo Buon Persico arriva la telecamera fissa

Zelo Buon Persico (Lodi) – “Prima abbiamo individuato e denunciato, per abbandono rifiuti, tre uomini, grazie a una fototrappola: ora installiamo una telecamera fissa”. È l’annuncio del sindaco Angelo Madonini, primo cittadino di Zelo Buon Persico, in merito a un’area comunale presa di mira dagli eco furbetti e più volte ripulita.

Si tratta della località Bisnate, lungo la Paullese, dove, a dicembre, grazie a una fototrappola, la Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano ha “pizzicato” tre uomini e a febbraio c’è stata una ennesima pulizia. Gli indagati, intanto, sono stati ritenuti responsabili degli sversamenti e denunciati a piede libero.

“Ricordo che, tra i rifiuti rinvenuti, c’erano anche materiali edili classificati come speciali e pericolosi – spiega il sindaco –. Dopo l’intervento di sgombero, la fototrappola è stata nuovamente posizionata, su richiesta del Comune, dalla Polizia locale e sempre nell’area in questione, ma non ci fermiamo qui”.

Il vantaggio di questo dispositivo mobile è che potrà essere utilizzato anche in altre zone sensibili del territorio comunale. Ma per essere più incisivi: "Nello stesso punto di Bisnade, comunque, si prevede l’installazione di una telecamera fissa, nell’ambito del contratto di gestione dei rifiuti con Aprica, per un monitoraggio costante e più efficace”, garantisce Madonini.

Parla anche l’assessore all’Ambiente Tiziana Caironi: "La nostra attenzione è concentrato sul contrasto agli episodi di abbandono, e, al tempo stesso, sulla prevenzione, per far comprendere le gravi conseguenze ambientali ed economiche di comportamenti scorretti che ricadono sull’intera comunità. Vogliamo continui la collaborazione con cittadini e forze dell’ordine!”. Paola Arensi