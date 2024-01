Rifiuti lasciati nel parco: "Si deve agire"

Rifiuti abbandonati al parco urbano. Ne segnalano la presenza, da almeno un paio di mesi, alcuni cittadini. Soprattutto nella zona del ponticello, che collega il grande spazio verde alla zona più centrale del borgo, ci sono borse con dentro immondizia varia prodotta in casa, sacchetti di plastica e persino una latta di biscotti. Non solo. Alcuni riferiscono che al parco urbano vi sia presenza di topi, probabilmente attirati dai rifiuti dove trovano qualcosa da mettere sotto i denti.

I cittadini segnalano rifiuti anche in alcune rogge nella zona di Soncino, lungo la strada che da borgo porta a Isengo, e sporcizia alla pensilina d’attesa, presso la stazione dei pullman, che non è certo un bel vedere e neppure un grazioso biglietto da visita. È una situazione che va avanti da un po’, secondo questi cittadini.

Soncino è uno dei borghi più belli d’Italia, un autentico gioiello. Non si sottrae però alla maleducazione e all’inciviltà di qualcuno che pensa di poter fare il furbo non differenziando e non conferendo i rifiuti dove e come viene indicato.

"Purtroppo il fenomeno è sotto gli occhi di chi sta da queste parti o passa da quella strada – dice una abitante del borgo –. Abbiamo più volte segnalato in Comune quanto si verifica, ma all’apparenza non è cambiato nulla. Non ci sembra che siano state eseguite indagini per scoprire chi si serve di questi posti come discarica personale né ci pare che l’immondizia venga rimossa. Sono oltre due mesi che la situazione esiste e si va aggravando. Eppure non dovrebbe essere difficile controllare, ripulire e, magari cogliere con le mani... nel sacco gli autori di quando denunciato. Speriamo che si faccia qualcosa".

