Restyling del Castello. Il Comune cerca i fondi

Aiuola nuova alla corte bassa del Castello Cavazzi di Somaglia, con la manutenzione straordinaria dell’ippocastano monumentale e recupero architettonico delle pavimentazioni, degli arredi e delle opere in ferro nelle due corti storiche. È questo in buona sostanza il progetto che interesserà la zona antistante il maniero, di proprietà del Comune ormai dagli anni Ottanta. L’Amministrazione municipale ha approfittato della messa a disposizione delle risorse di Fondazione Cariplo nel contesto di un bando dal titolo “Sos Patrimonio“ per la conservazione dei beni storici e architettonici e ora cercherà di portarsele a casa. In totale la spesa sarà di 170mila euro, 120mila dei quali saranno finanziabili dalla Fondazione nel caso il Comune entrasse in graduatoria.