Restyling ai locali. La filiale resta chiusa

Filiale di Poste Italiane di Caselle Landi chiusa da oggi al 20 dicembre per la ristrutturazione e l’ammodernamento dei locali nell’ambito di “Polis–Casa dei Servizi Digital“, il progetto per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. Durante il periodo del cantiere, sarà possibile rivolgersi all’ufficio postale di Santo Stefano Lodigiano (aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45) mentre sarà a disposizione anche la sede di Castelnuovo Bocca d’Adda, operativa martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Il progetto Polis interesserà settemila filiali di Poste con l’obiettivo di trasformarle in Sportello Unico digitale di prossimità attivo 24 ore su 24. I cittadini, tra l’altro, potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari. M.B.