Lodi, paura in via X Maggio: accerchiato dalla banda e rapinato della bicicletta

Lodi – È stato aggredito nella notte, poco dopo mezzanotte, e rapinato della sua bicicletta. La vittima è un 34enne, di origini straniere, finito in ospedale.

Stava percorrendo via X Maggio, nella zona non distante da ponte Bonaparte sul fiume Adda. La dinamica è ancora al vaglio della polizia, che oltre alla testimonianza del 34enne sta cercando immagini di telecamere della zona. Il biker sarebbe stato avvicinato e circondato da un gruppo di persone, che con violenza gli avrebbero strappato la due ruote dalle mani. Il ragazzo avrebbe cercato di resistere alla rapina, rimanendo ferito a un polso. Una volta arrivati sul posto, gli uomini della Questura hanno allertato il 118 e sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa che successivamente ha trasferito il 34enne al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore.

La zona è da bollino rosso: diversi i casi di aggressioni e liti. Proprio via X Maggio è una delle strade che, negli ultimi giorni, è stata battuta dalle volanti e da quelle del reparto anticrimine di Milano, insieme a via Lodino, via Cadamosto, viale Dalmazia, per prevenire reati predatori e per blitz all’interno di negozi. Nello specifico sono state controllate un laboratorio da asporto, un centro benessere e un barbiere.

Nelle ultime due sono state rilevate irregolarità. Emesse sanzioni amministrative per inosservanza di norme regionali in tema di igiene, mancata informativa sulla tipologia di prodotti e impiego di personale privo di requisiti tecnici-professionali necessari. Nel corso del pattugliamento, sono state controllate 57 persone: una decina risultavano con precedenti di polizia e giudiziari.