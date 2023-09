“Dacci portafoglio e smartphone”. Sventata rapina nella notte: tre arresti, uno è minorenne

Lodi, 5 settembre 2023 – “Sono nel mio appartamento ma vedo, sotto casa mia, un uomo in difficoltà, accerchiato minacciosamente da tre giovani”.

È stata questa pronta segnalazione di un lodigiano a permettere il tempestivo intervento della polizia di Stato terminato con l’arresto di tre giovani tra cui un minorenne che ieri notte hanno tentato di rapinare un 35enne non residente in città

Era notte, ma l’uomo, sentito il trambusto e vista la situazione di pericolo, non è rimasto con le mani in mano e ha chiesto aiuto, tramite il 112. All’arrivo della pattuglia, alcuni ragazzi sono scappati, mentre il terzo stava ancora minacciando con il bastone la vittima, un 35enne non residente in città per farsi consegnare portafoglio e cellulare.

Secondo la successiva denuncia della vittima, l'uomo era stato seguito in centro abitato, fin dalla stazione ferroviaria.

I poliziotti, raccolta la descrizione dei due fuggiaschi che avrebbero agito con il ragazzo fermato subito, hanno quindi rintracciato gli altri, un italiano e un romeno, poco dopo.

Uno dei tre pare si fosse cambiato anche cambiato i vestiti, in stazione, nell’attesa di dileguarsi col treno. A quel punto i tre membri della gang, dopo essere stati accompagnati in Questura, sono stati arrestati.

Due ora si trovano nel carcere Cagnola di Lodi, mentre l’altro, italiano, è stato portato nell’istituto Beccaria di Milano, perché ancora minorenne. Addosso ai giovani sono stati trovati un libretto e casco di uno scooter risultati oggetto di furto, nonché una carta d’identità di un’altra persona e due martelletti frangi-vetro. I relativi possessori sono quindi stati denunciati alla Procura di Lodi per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, oltre a dover rispondere per il tentativo di rapina.

I ragazzi non risultano tuttavia nuovi a questo genere di episodi: tutti e tre sono risultati gravati da precedenti penali e di polizia per fatti analoghi avvenuti fuori dalla provincia di Lodi.