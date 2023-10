Rapina a San Rocco al Porto: Polsi Legati e Pistola Puntata, Coppia Derubata al Rientro a Casa

Minacciati con una pistola e derubati da due individui incappucciati. Attimi di terrore, nella tarda serata di giovedì, per una coppia che stava rientrando a casa nella zona di via Corvi, in territorio di San Rocco al Porto: i rapinatori hanno atteso che le potenziali vittime, un uomo e una donna, si avvicinassero alla loro proprietà per entrare in azione. Un blitz studiato nei dettagli, a quanto sembra dalla dinamica: sono saltati fuori dopo essersi probabilmente appostati in un luogo nascosto e hanno minacciato i due, armi in un pugno. Le vittime, terrorizzate, non hanno potuto far altro che accondiscendere alle richieste dei ladri e sono dovuti quindi entrare in casa sotto scacco e consegnare i soldi che gli sconosciuti hanno richiesto loro di cercare in casa e racimolare. Le vittime, con i polsi legati, non sono state malmenate. Quando la gang ha avuto in mano il bottino, circa cinquemila euro, se l’è svignata in tutta fretta senza lasciare apparenti tracce. Subito dopo è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri del comando compagnia di Codogno per effettuare i rilievi.

Sul luogo della rapina è sopraggiunta anche un’ambulanza poiché la coppia era sotto choc, ma nessuno ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Le indagini delle forze dell’ordine sono serrate per cercare di dare un volto ai responsabili: la zona è stata setacciata anche ieri mattina per capire la via di fuga dei malviventi e sono state analizzate immagini delle telecamere di videosorveglianza di alcune ditte dell’area circostante per cerecare qualche elemento utile.

Sempre nella serata di giovedì, furto in un appartamento in viale Resistenza a Codogno in assenza dei proprietari: al rientro, i padroni di casa hanno notato gli ambienti a soqquadro, spariti alcuni monili. M.B.