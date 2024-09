Travolge in auto un ragazzo diretto a lavoro e poi scappa senza aiutarlo: è caccia al pirata

Orio Litta (Lodi), 10 settembre 2024 – Un giovane operaio è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un pirata della strada che è scappato dopo averlo colpito. I carabinieri della compagnia di Codogno stanno ispezionando il Lodigiano per dare un nome al conducente che, alle 7.20 del 10 settembre 2024, ha investito un ragazzo a Orio Litta, lungo la strada provinciale Mantovana 234 e si è poi dato alla fuga. Tutto senza prestargli soccorso.

Il malcapitato lavoratore, classe 1994, pedalava sulla sua bicicletta in direzione Ospedaletto Lodigiano, dove avrebbe dovuto iniziare il turno, quando ha avuto la peggio. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, con la dinamica esatta ancora al vaglio delle forze dell’ordine, sembra sia stato urtato da un’auto. Veicolo che procedeva nella sua stessa direzione. A quel punto la rovinosa caduta a terra, che gli ha procurato diversi trami e danni al velocipede. Per fortuna, comunque, il giovane non è in pericolo di vita.

È stato soccorso dagli operatori dell’automedica di Casalpusterlengo e della Croce azzurra di Chignolo Po, medicato e accompagnato al policlinico San Matteo di Pavia per le cure del caso. Gli è stato assegnato un codice giallo. Intanto le forze dell’ordine hanno avvertito l’azienda e diramato l’allarme, mettendosi in cerca del conducente fuggito.

La speranza è di dargli un nome al più presto, per metterlo davanti alle proprie responsabilità e far sì che l’assicurazione del mezzo, se presente, risarcisca eventualmente il ferito. Sono stati raccolti tutti gli elementi utili per l’eventuale identificazione. Una volta rintracciato, il responsabile sarà a propria volta sentito.