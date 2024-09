Incidente a Sermide e Felonica, auto si schianta fuori strada: morto un 37enne, gravissimo un giovane

Un uomo di 37 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lunedì sera sulla Provinciale Ferrarese nel territorio di Sermide e Felonica, in provincia di Mantova. In auto con lui c’era anche un giovane di 28 anni, rimasto gravemente ferito e trasportato dall’elisoccorso in codice rosso – il più grave – agli Spedali Civili di Brescia.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobile su cui viaggiano è finita fuori strada per cause ancora da chiarire. L’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è arrivato alle 20.30 e sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, ma nonostante gli sforzi dei soccorritori il trentasettenne è deceduto sul posto. Viste le condizioni critiche del ventottenne è dovuto intervenire l’elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Mantova, la polizia stradale e i carabinieri del comando di Gonzaga. Le forze dell’ordine dovranno effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello schianto.