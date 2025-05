Giallo a Tavazzano, un ragazzo aggredito di notte da più persone

Tavazzano con Villavesco (Lodi), 26 maggio 2025 – Ragazzo aggredito nella notte da più persone: è giallo. I carabinieri della compagnia di Lodi, nello stretto riserbo, stanno indagando su una misteriosa aggressione avvenuta all’una e venti della notte tra domenica 25 e lunedì 26 maggio a Tavazzano con Villavesco.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un ragazzo di 23 anni sarebbe stato aggredito al confine con Lodi Vecchio e soccorso dal 118 sulla strada provinciale 140. In azione tre soggetti conosciuti dalla vittima, sembra giovani, cui ora si sta cercando di dare un nome. L’indagine quindi prosegue portando avanti accertamenti su più fronti.

Prima il gruppo avrebbe colpito il malcapitato con un sasso, poi a mani nude, procurandogli traumi e ferite al volto e a una mano ma, per fortuna, non gravi. Infine sarebbero fuggiti a piedi, facendo perdere le proprie tracce. I motivi dell’aggressione, al momento, non sono però noti (non è esclusa l’ipotesi di un tentativo di rapina). Il fatto di violenza sarebbe avvenuto nel tratto di via Lodi Vecchio, oltre il centro abitato di Tavazzano, con il 23enne soccorso però nei pressi della strada provinciale 140. Il 23enne è stato raggiunto da un’ambulanza della Croce rossa di Lodi e accompagnato per le cure, in codice giallo, all’ospedale Maggiore del Capoluogo di provincia.