Estetista qualificata. Operatori per pulizie

Estetista qualificata, 1 posto. Requisiti: disponibilità al lavoro di squadra, esperienza pregressa di almeno due anni, disponibilità anche nel fine settimana, automunita; Contratto: tempo determinato 6 mesi, part time 24/h settimanali da definire su turni; sede di lavoro: Rivanazzano Terme (Pavia); Inviare curriculum vitae a voghera@provincia.pv.it codice 10470.

Impiegata amministrativa, 1 posto. Requisiti: lingua italiana (livello C2), conoscenza del pacchetto office, esperienza in ambito contabile pari o superiore a 2 anni, diploma in ragioneria o laurea in economia (titolo preferenziale); Cv a servizio.impiego@provincia.pv.it codice 10469.

Addetto alle pulizie, 1 posto. Requisiti: indispensabile esperienza anche minima. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Somaglia (Lodi); per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo email selezione@provincia.lodi.it, codice offerta 3066.