Corsico: ciclista travolta dall’auto impazzita, è gravissima in ospedale

Corsico, 27 maggio 2025 – Un drammatico incidente dalla dinamica rocambolesca. Una ciclista di 63 anni è stata ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale San Carlo di Milano, dopo essere stato investita da un’auto guidata da un sessantasettenne.

L'auto finita contro il semaforo, al termine della sua traiettoria durante la quale ha impattato contro la bici (Spf)

I due mezzi sono entrati in rotta di collisione alle 15.59, così come riportato da Areu, Azienda regionale di emergenza urgenza, in via Santa Adele 15. Secondo la ricostruzione riportata nella nota di riepilogo dell’intervento il conducente della quattro ruote avrebbe perso il controllo del veicolo, forse dopo aver accusato un malore, andando a impattare contro la bicicletta, sulla cui sella si trovava la 63enne.

La donna è stata proiettata a terra, battendo violentemente al suolo. L’auto ha proseguito nella sua corsa, andando a sbattere contro alcuni paletti di protezione e, infine, contro il semaforo, a circa 250 metri di distanza dal punto del primo scontro.

Sul posto si sono precipitati auto infermieristica, due ambulanze e i vigili del fuoco. Presente anche l’elisoccorso. Per i rilievi sono intervenuti la polizia locale di Corsico e i carabinieri. La donna, in condizioni gravissime, è stata portata in arresto cardiocircolatorio all’ospedale San Carlo di Milano. I medici si stanno adoperando per cercare di salvarle la vita. Meno grave la condizione dell’automobilista, che ha rimediato alcuni traumi minori alle mani, venendo ricoverato all’ospedale di Rozzano.

I rilievi della polizia locale sul luogo dell'incidente: a terra, la bicicletta colpita (Spf)

Si lavora alla ricostruzione dell’accaduto, per accertarne effettiva dinamica e cause. Sull’asfalto, intanto, sono rimasti i segni dell’incidente, a partire dai resti della bicicletta, praticamente distrutta dall’impatto, a testimonianza della violenza dell’urto.