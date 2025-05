Legnano (Milano) – Le otto coltellate tra gola e petto non hanno ucciso Vasilica Potincu. Il fendente letale, informa l’autopsia, è stato l’ultimo: quello che l’assassino le ha sferrato alla schiena, provocando la perforazione di un polmone e lasciando la lama conficcata tra le scapole. L’esame sul corpo, completamente nudo al momento del ritrovamento, ha fatto emergere che l’omicidio sarebbe avvenuto poco prima della mezzanotte di domenica.

Alle 19 di sabato, la trentacinquenne romena, che sui social era Elena e sui siti di escort si faceva chiamare Katty, era ancora viva: lo testimoniano le immagini registrate da un varco contatarghe di Legnano, che a quell’ora hanno certificato il passaggio della sua Polo bianca poi parcheggiata a 200 metri dal palazzo di via Stelvio 16. Lì la trentacinquenne e altre donne (la casa era stata presa in affitto da un’amica di Vasilica) incontravano i loro clienti.

Già, i clienti. Scartata sin dall’inizio l’ipotesi del possibile coinvolgimento dell’ex marito (che si è costituito per un mandato di arresto europeo per reati predatori commessi nel 2018) e accantonata altrettanto rapidamente la suggestione legata a presunti stalker (uno dei quali denunciato nel 2023 ma ormai residente in Puglia), l’unica pista battuta con convinzione dai carabinieri della Compagnia di Legnano, coordinati dal pm della Procura di Busto Arsizio Ciro Caramore, porta proprio a un uomo che si è presentato nell’appartamento al piano rialzato per avere un rapporto sessuale a pagamento con Katty.

Forse non era la prima volta che quella persona si recava al civico 16: il fatto che non siano stati trovati segni di colluttazione lascia pensare che Vasilica sia stata colta di sorpresa. L’incrocio tra i dati delle celle telefoniche e le targhe delle macchine censite nella zona tra la tarda serata di sabato e le prime ore di domenica potrebbe risolvere il giallo.