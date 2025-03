Codogno, ragazzini litigano sullo scuolabus. Poi scendono e si prendono a pugni

Codogno (Lodi) – Una zuffa in piena regola, appena scesi dallo scuolabus. Protagonisti, due ragazzini di prima media che se le sono date di santa ragione davanti a una platea di coetanei che non hanno fatto nulla per dividerli almeno.

Alla fermata del bus scolastico in viale dei Mille, al rione Villaggio San Biagio, erano passate le 14 da alcuni minuti quando, dopo aver prelevato i ragazzi usciti dalle medie di via Pietrasanta, il pulmino ha fatto tappa in periferia. Appena scaricati gli studenti, i due ragazzini hanno cominciato furiosamente a litigare con la contesa finita a pugni, tra i coetanei scesi dal mezzo.

L’autista non si è accorto di nulla poiché si era già allontanato. Non è escluso che la lite sia iniziata verbalmente sul bus per poi scatenarsi una volta scesi, ed è verosimile che i due avessero già qualche conto in sospeso. Le urla hanno richiamato l’attenzione del personale scolastico nel vicino plesso elementare che, dalla finestra, ha invitato i contendenti a smetterla ricevendo però gli insulti di una ragazzina.