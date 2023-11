Raffica di incidenti: sette feriti, uno grave. Soccorsi sei ubriachi

Soccorsi in azione ieri per alcuni incidenti stradali. Il primo nella notte tra sabato e domenica, ad Azzate, sulla provinciale, ferito un uomo di 34 anni, uscito di strada con la sua auto. In mattinata ieri nuovo intervento degli operatori sanitari a Vergiate, dove due auto si sono scontrate: feriti, fortunatamente non gravi, una donna di 57 anni e un uomo di 62, portati al pronto soccorso. Probabilmente un malore del conducente invece sarebbe la causa dell’incidente accaduto a Tradate intorno alle 12.30, ferito l’anziano di 73 anni, alla guida della macchina, portato al Galmarini in gravi condizioni. Nella notte tra sabato e domenica come purtroppo succede nel fine settimana, non sono mancati gli interventi nel Varesotto per soccorrere persone colte da malore per aver esagerato con le bevande alcoliche, sono state sei, età tra i 18 e i 51 anni, nessuna in gravi condizioni.

Tre giovani feriti in un’uscita di strada anche a San Martino Siccomario, alle porte di Pavia, proprio allo svincolo della tangenziale Ovest pavese. Era passata la mezzanotte di sabato da poco più di mezz’ora quando sono stati chiamati i soccorsi per l’auto uscita di strada in via Piemonte, con a bordo una ragazza di 20 anni e due ragazzi di 22 e 23, tutti trasportati con le ambulanze in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita. Accertamenti sulla dinamica sono in corso da parte della Polstrada, anche sulle condizioni del conducente alla guida.