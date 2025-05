Progetto di maxi impianto agrivoltaico. Le polemiche non si spengono

Resta molto teso il clima in paese per il maxiprogetto agrivoltaico, che prevede l’installazione di 86mila pannelli fotovoltaici, posti ad un’altezza di oltre quattro metri per permetterne la coltivazione del terreno sottostante, nelle campagne tra Mulazzano, Cassino d’Alberi e Zelo. Si sono rivelati vani i tentativi di sedare i malumori della cittadinanza attraverso un’assemblea pubblica, organizzata mercoledì sera nell’auditorium “La Mutualistica” e alla quale hanno partecipato, oltre ai 300 cittadini, alcuni esperti e un rappresentante di Sette srl, la società di Milano che ha proposto il progetto.

A guidare le proteste è il “Comitato per la tutela e l’identità del territorio e del paesaggio” che contesta al primo cittadino Michael Gola di "aver scelto di far rimanere la voce dei cittadini in silenzio per mesi su un progetto che rischia di stravolgere il territorio per le pesanti implicazioni socio-ambientali e di sicurezza". Al centro delle preoccupazioni del comitato (sorto il 3 maggio e che in due settimane ha già raccolto mille firme) vi sono infatti l’entità dell’impianto, esteso su oltre un milione di metri quadri, pari all’8% dell’intero territorio comunale e più vasta delle zone residenziali dei due abitati di Cassino e Mulazzano, e l’impatto che tale "mostro" potrà avere sulle vite dei residenti.

Il sindaco Michael Gola ha chiarito di volersi far portavoce di tutte le loro preoccupazioni emerse anche durante l’assemblea infuocata. "Il mio parere personale è del tutto irrilevante – ha scritto in una nota –, il mio dovere e volontà come sindaco è fare mie tutte le preoccupazioni della Comunità. Abbiamo attivato una casella mail per raccogliere, raggruppare ed inviare a chi di dovere le istanze dei Cittadini". Ma il comitato contesta: "Gola non ha ravvisato le implicazioni quando ha ricevuto dal ministero dell’Ambiente la comunicazione di avvio della procedura di Via".

Sulla stessa linea la lista di opposizione Mulazzano Civica, guidata dall’ex sindaca Silvia Giudici: "L’opinione di Gola, in quanto sindaco, conta ed è determinante, dato che la delega all’Urbanistica lo investe in prima persona – sottolineano –. Siamo certi che il sindaco, chiaramente a favore dell’intervento come emerso nell’incontro del 14 maggio, dimostrerà serietà e coerenza assumendosi le proprie responsabilità".

