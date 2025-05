Ex ditta Felisi in vendita . Prezzo quasi dimezzato

Codogno (Lodi)In circa tre anni il suo valore è calato drasticamente, di circa un milione di euro: ora per la porzione rimanente del comparto Felisi, storica azienda meccano tessile sorta nel 1917 di Codogno e chiusa agli inizi degli anni Duemila, è pronta un’altra asta al miglior offerente. Infatti, la vecchia fabbrica dismessa di viale Trento, fa parte della lunga lista degli immobili del fallimento Contardi e dunque è in attesa che qualche imprenditore o società si faccia avanti. Il primo tentativo di vendita fu effettuato a luglio del 2022 con l’area da 10 mila metri quadrati offerta a due milioni e 219 mila euro mentre oggi, a colpi di ribasso in quanto le aste sono andate tutte deserte, si cercherà di alienarla per una cifra pari a un milione e 248 mila euro. La vendita, con l’apertura delle buste, è fissata in calendario il 5 giugno prossimo alle 10.