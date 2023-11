Primi cento anni per Albina: "Donna speciale"

Torta speciale, a Zelo, per la centenaria Albina Omacini, che il 6 novembre ha spento 100 candeline festeggiata dal sindaco Angelo Madonini col vicesindaco Daniela Brocchieri e i familiari (il figlio Enrico Buttaboni, la nuora Anna e la nipote Gaia). La signora Albina, nata a Scannabue (Cremona), è assistita, dal 2020, nella rsa “I Pioppi“ di Dresano, mentre prima viveva a Zelo. "Un compleanno che segna una lunga stagione di ricordi e di esperienze, condivisi con la nostra comunità di cui la signora Albina fa parte dal 1998 - hanno dichiarato sindaco e vice -. Siamo felici di esserle vicini in questo momento speciale. Persone come lei sono una risorsa di memoria preziosissima che va custodita e trasmessa". "Durante la guerra viveva fuori dalla città e poter contare su galline, uova, orto, per lei è stata una fortuna – racconta il figlio Enrico –. In quegli anni mondava il riso nei campi. Nel ‘48 si è sposata e si è trasferita a Paullo dove è rimasta per 50 anni". Il marito era morto in giovane età. P.A.