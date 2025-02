Prevenzione e diagnosi precoci, in piazza arriva un colon gigante

Un colon gigante sarà montato in Piazza Broletto a Lodi sabato e rimarrà per l’intera giornata, dalle 9 alle 18. La “scultura“ gonfiabile potrà essere percorsa attraverso un tunnel, alla scoperta di tutto ciò che vi si può nascondere: polipi, diverticoli, tumori. I cittadini interessati saranno guidati da medici e infermieri della struttura di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Asst di Lodi. L’obiettivo è promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie del colon, in particolare di quella oncologica, e sensibilizzare allo screening del tumore del colon-retto. L’iniziativa è progettata in concomitanza della Giornata Mondiale contro il Cancro. L’attività gastroenterologia ed endoscopico-digestivo a Lodi e Codogno, nel 2024, ha registrato 3.561 gastroscopie, 4.204 colonscopie, di cui 693 con polipectomia; quasi 500 prestazioni in MAC. Poi 53 procedure con videocapsula; 288 interventi in urgenza e 118 studi diagnostico-terapeutici dell’apparato biliare pancreatco; circa 2.500 visite. Sono state 132 le neoplasie rilevate. L.P.