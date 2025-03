Premiata imprenditrice “attenta“

È andato a Francesca Pizzigati, amministratrice unica della società Steel Service specializzata nella lavorazione dell’acciaio e non solo il premio “Da donna a donna“. Il riconoscimento, in quanto imprenditrice che si dedica al sociale (in pandemia ad esempio ha donato oltre 1000 mascherine e quando è scoppiata la guerra in Ucraina, ha spedito generi di prima necessità) le è stato consegnato nella Sala Santelli del Comune di Codogno dalla Commissione Pari Opportunità. Lo hanno consegnato la ex presidente Elena Ardemagni e il sindaco Francesco Passerini.