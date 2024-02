Prelevano per due volte dal conto corrente altrui

Due giovani di 19 e 26 anni sono stati denunciati per aver prelevato due volte somme di denaro al bancomat da un conto corrente non loro, utilizzando la tessera di un’altra persona. Nel mese di ottobre in caserma si è presentata una vittima a sporgere denuncia perché dal suo conto corrente in due occasioni erano state prelevate alcune centinaia di euro da qualcuno a lui sconosciuto. Il denunciante ha fatto presente che i soldi erano stati prelevati con la sua tessera bancomat, che era sempre rimasta in suo possesso. Dai filmati registrati dalla telecamera che sta proprio sopra il bancomat da cui erano stati eseguiti i prelievi, si sono viste due persone a volto scoperto prelevare denaro dal conto corrente del denunciante utilizzando una tessera bancomat.

Le indagini hanno portato a dare un nome ai due malviventi, ben conosciuti dalle forze dell’ordine, denunciati per indebito utilizzo di carta di pagamento. Come abbiano fatto a prelevare, però, al momento resta un mistero.

P.G.R.