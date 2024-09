Porte aperte ai “tesori“ del Lodigiano

Ha preso il via ieri e proseguirà fino al 31 dicembre la sessione autunnale della rassegna “Il Lodigiano e i suoi tesori“ giunta alla ventiduesima edizione e dedicata alla valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio naturalistico del territorio. A organizzare è la Provincia di Lodi. Il programma prevede eventi, itinerari e visite guidate, spettacoli, concerti, mostre fotografiche e mostre d’arte nei musei e nelle aree naturalistiche, nei luoghi della cultura e nelle piazze del Lodigiano, suddivisi in sette sezioni. "La rassegna rappresenta un punto fermo nella programmazione culturale del Lodigiano - sottolinea Daniele Saltarelli, consigliere delegato alle Attività culturali della Provincia di Lodi – e tra i vari pregi di un modello organizzativo che si è sviluppato e perfezionato nel corso di oltre 20 anni di esperienza c’è la sempre stretta collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni ed associazioni. Tra le novità di questa edizione autunnale, gli spettacoli in programma in varie località del territorio in occasione del 100° anniversario della scomparsa di Giacomo Puccini".

L’ufficio Beni Culturali della Provincia di Lodi (coordinato dalla dottoressa Elena Cattaneo) ha svolto, nella redazione dell’articolato programma, un lavoro di coordinamento e di promozione. Nella giornata odierna, porte aperte (dalle 10.30 alle 18.30) alla Cascina Riboni di Terranova de’ Passerini con visite guidate e alle 15 un laboratorio per bambini. Aperta anche, nel castello Morando Bolognini di Sant’Angelo Lodigiano la mostra di puttura “La terra brucia oggi. Reagiamo!“