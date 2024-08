Massimo Porcino è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Codogno

Codogno (Lodi), 18 agosto 2024 - Nuovo comandante per la stazione dei carabinieri di Codogno. Il comandante della compagnia capitano Giuseppe Vignola ha infatti comunicato le ultime novità riguardanti i militari che presidiano il territorio. Il maresciallo capo Massimo Porcino è il nuovo comandante della Stazione carabinieri di Codogno. Calabrese, classe ‘73, è arrivato in Lombardia nel 1999, assegnato alla Stazione Carabinieri di Guardamiglio. Dal marzo 2021 al giugno 2024 ha retto l’incarico di comandante in sede vacante della stazione carabinieri di Casalpusterlengo. Intanto Raffaele Accardo, campano, classe ’84, già comandante della stazione carabinieri di Codogno, è stato promosso al grado di “maresciallo capo”.

Nella mattinata del 17 agosto, il capitano Giuseppe Vignola ha notificato il provvedimento ministeriale all’ispettore, congratulandosi per il prestigioso traguardo. Il militare, arrivato in Lombardia nel 2016, ha prestato servizio presso la Stazione carabinieri di Sant’Angelo Lodigiano. Dall’ottobre 2019 ha retto l’incarico di comandante della Stazione carabinieri di Codogno. Dal 17 ha assunto il nuovo incarico di comandante del nucleo comando della Compagnia di Codogno. I due militari sono già operativi con i rispettivi incarichi, supportati dall’intera compagnia.