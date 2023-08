Lodi, è fragile il ponte sul Po tra il Piacentino e Castelnuovo: via ai lavori

Il ponte sul fiume Po lungo la provinciale 27 tra Castelnuovo Bocca d’Adda e la sponda piacentina è fragilissimo: lo ha accertato la società di ingegneria incaricata dalla Provincia di Lodi che, agli inizi del mese di maggio scorso, aveva effettuato prove di carico statiche e dinamiche propedeutiche all’analisi di livello quattro secondo le linee guida del Ministero delle Infrastrutture. Il 7 giugno scorso era arrivato il responso con la dichiarazione di transitabilità ma con limitazioni per i mezzi pesanti che scatteranno quando i lavori di cartellonistica verranno iniziati ed ultimati: il passaggio sarà permesso fino a 26 tonnellate di massa mentre dalle 26 alle 44 tonnellate i camion potranno transitare a senso unico alternato solo al centro della carreggiata.

D’altronde, prima delle prove di carico effettuate a maggio, in seguito ad una ispezione visiva, erano stati evidenziati una serie di difetti (era, per esempio ben visibile una importante e profonda fessurazione) su diversi elementi strutturali del manufatto. Un paio di mesi fa è arrivato il responso con la proposta delle limitazioni permanenti al traffico dei “bisonti”, ma nel frattempo, in attesa che vengano terminati i lavori di posa delle barriere, dei cartelli stradali e dei semafori, il ponte, dal 23 agosto prossimo, giorno di inizio dei lavori, sarà transitabile con limitazioni.

Infatti, fino al termine delle opere, sarà istituito il senso unico alternato al centro della carreggiata, sarà proibito il passaggio ai camion con massa complessiva superiore alle 43 tonnellate e verrà istituito il limite di velocità a trenta chilometri orari per tutti gli automezzi. La ditta che effettuerà i lavori, dunque, è già pronta ad entrare in azione da mercoledì prossimo. Il ponte tra Castelnuovo e il Piacentino, fu interessato, durante la disastrosa piena del fiume del Po del mese di ottobre del 2000, da un crollo: una porzione di carreggiata, nella sponda lodigiana, collassò improvvisamente lasciando per alcuni giorni un maxi voragine.