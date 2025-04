Polizia di Stato, Lodi premia i suoi agenti migliori

Lodi, 11 aprile 2025 – Encomi, al 173esimo anniversario dalla nascita della Polizia di Stato, per gli agenti in servizio alla Questura di Lodi. Sono stati premiati, sul palco del Bipielle center di via Polenghi Lombardo, davanti a cittadini e autorità. E non sono mancati lunghi applausi di riconoscenza per l’impegno profuso, rimarcato dal questore Pio Russo.

L’encomio solenne è andato all’ispettore Luca Ciotti, agli assistenti capo coordinatore Antonio Delicato, Francesco Iodice, all’assistente Rocco Viceconte, all’agente scelto Benito Pagano, della squadra mobile di Lodi. Sono stati premiati per un’attività di polizia giudiziaria che ha portato a una custodia cautelare a carico di tre indagati per una efferata rapina, aggravata dall’uso di armi, a casa di imprenditori. Fatto avvenuto nel giugno 2023. Sono stati premiati, da due colleghi, con cuscini di fiori e pergamene.

Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Lodi Laura Pedio ha invece premiato il sostituto commissario Francesco Giovoni, in servizio alla sottosezione della polstrada di Guardamiglio. Ha ricevuto un encomio, insieme all’agente Raffaele Boccia, in servizio all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Lodi. Invece una lode è andata all’ispettore Edoardo Tasciotti della squadra mobile di Lodi. Questi agenti hanno arrestato, in flagranza, un uomo accusato di tentato omicidio, danneggiamento, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e porto di oggetti atti ad offendere. Reati commessi ad agosto 2022.

Il presidente del Tribunale Angelo Gintibaldi ha poi premiato l’ispettore Davide Di Carlo e l’assistente capo Gianluca Agnusdei, che hanno ricevuto un encomio. La lode è poi andata al vice questore Angelo Sais in forza alla polizia amministrativa e di sicurezza della Questura. Hanno coordinato un’indagine di polizia giudiziaria, che ha portato due misure cautelari in carcere, più una interdizione dell’attività professionale. Misure a carico di egiziani accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, a Lodi, nel marzo 2021. Il sindaco di Lodi Andrea Furegato, che poi si è dovuto allontanare, sostituito dalla vice Laura Tagliaferri, è stato chiamato a premiare l’ispettore Emanuele Perteghella, della divisione anticrimine, che ha ricevuto un encomio per aver collaborato alla disarticolazione di un traffico internazionale di stupefacenti, per cui sono scattate 15 misure cautelari. Ha partecipato anche al sequestro di ingenti quantitativi di droga, armi e denaro, nel febbraio 2022, a Monza.

Infine il presidente della Provincia Fabrizio Santantonio ha premiato, con la lode, il vice ispettore Manuel Motta, il sovrintendente capo Quirico Pepe, il sovrintendente Giuseppe Marchese, l’assistente capo coordinatore Generoso Guerra della Digos di Lodi. Sono arrivati all’arresto in flagranza di sei persone e alla denuncia di altre sei, accusate di rissa, aggravata dall’uso di strumenti atti ad offendere e lesioni personali. Fatti accaduti a Lodi, nell’aprile 2024, nel corso di una manifestazione sportiva.