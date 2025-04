Il bilancio degli ultimi quindici mesi: "Boom di denunce, fiducia in noi"

Le massime autorità politiche, civili, militari e religiose hanno festeggiato, con intermezzi a cura de Il ramo e della cantante Tania Tuccinardi, il 173esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. Ne è stato simbolo una rosa blu, donata dalle poliziotte a tutte le donne presenti. Al Bipielle Center il questore Pio Russo, accolto all’ingresso dal picchetto d’onore al suono della tromba di Alfonso Pezzano – dopo l’entrata dei labari delle associazioni e del Comune rappresentato dal sindaco Andrea Furegato e dalla vice Laura Tagliaferri – ha ricevuto il prefetto Enrico Roccatagliata.

Tra il folto pubblico anche tanti studenti con le présidi, prima della consegna degli encomi, premiate per le attività scolastiche così come il presidente Asvicom Lodi Vittorio Codeluppi, che ha consentito l’arresto di un truffatore in azione ai danni di un’anziana; e Madre Anna Maria Pinton che ha ospitato nella Casa di accoglienza minori non accompagnati e donne vittime di violenza. Russo ha tratteggiato il bilancio del 2024 più i primi tre mesi 2025 raffrontati con il 2023. La Questura ha registrato un incremento del 16% dei reati denunciati: "Segno di fiducia", ha ribadito Russo.

Nel 2024 e fino ad aprile 2025 si contano 72 arresti contro i 44 del 2023 (+16%); 590 le denunce (65 nel 2023). Le chiamate al 112 dall’aprile 2024 a oggi sono state 6.368, in media 18 al giorno, con 3.428 interventi. "Sono certo dell’impegno e della passione del nostro personale verso chi confida in noi – ha aggiunto Russo – In 15 mesi contiamo 96.402 identificati, tra i quali 25.499 gravati da precedenti. La Squadra mobile registra 144 denunce, 35 arresti, 4 divieti di avvicinamento, 45 segnalazioni per stupefacenti, 52 perquisizioni, 30 chili di droga sequestrata (5,5 kg nel 2023). Un’attività ha toccato i nostri sentimenti: lo sfruttamento di una famiglia da parte di trafficanti senza scrupoli. La gang li ha prelevati in Slovenia, abbandonato i genitori e violentato la figlia minore sulla tangenziale di Lodi, chiedendo un riscatto. Due sono stati arrestati a Modena e in Croazia, la complice è ancora ricercata".

Al bilancio del 2024 più i tre mesi del 2025 si aggiungono 300 ordinanze a salvaguardia dello svolgimento delle manifestazioni; due arresti per violenze durante eventi sportivi; 541 servizi di vigilanza e 22 arrestati per reati contro l’ordine pubblico; 8.751 permessi di soggiorno rilasciati (7.200 nel 2023) e 160 revocati; 32 espulsioni (8 nel 2023); 12 rimpatri; 12.799 passaporti (11.983 nel 2023); 36 esercenti controllati; 38 controlli per detenzione di armi con 48 sanzioni; 52 armi ritirate; 16 sospensioni di licenze a pubblici esercizi. Oltre a 120 fogli di via (88 nel 2023), 43 avvisi orali; 13 provvedimenti per stalking e 19 violenze domestiche; 3 minori nei guai per bullismo; 15 Daspo sportivi e 20 Daspo urbani.

Paola Arensi